Wittenberg/MZ. - Für „Luthers Hochzeit“ 2025 läuft der Countdown: Am Freitag wird die Jubiläumsausgabe eröffnet. „Wittenberg feiert die Liebe“ titelte unlängst die MZ angesichts eines besonderen Programms zu diesem 500. Hochzeitstag von Martin Luther und Katharina von Bora. Vorbereitet wird auch ein Fernseh-Gottesdienst, in dem Paare sich in der Stadtkirche und danach in der Fronleichnamskapelle segnen lassen können.

