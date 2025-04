2025 jährt sich die Hochzeit Martin Luthers mit Katharina von Bora in Wittenberg zum 500. Mal. Aus gegebenem Anlass wird der Lutherhof eine eigene Erlebniswelt und Katharinas Trauring soll gezeigt werden. Was noch geplant ist.

Wittenberg/MZ. - Seit etlichen Jahren durchschreitet Katharina von Bora auf dem Lutherhof in Wittenberg einen Türrahmen. Zielstrebig ist ihr Gang, der linke Arm schwingt dynamisch nach vorn. Blitzblank blinkt eine Stelle am Zeigefinger der Bronze-Lutherin: Es handelt sich um ihren Trauring – ihn zu berühren soll Glück bringen, weshalb immer wieder Besucher daran reiben. Jetzt kehrt für kurze Zeit das Original an jenen Ort zurück, an dem von Bora und Martin Luther am 13. Juni 1525 tatsächlich getraut wurden.