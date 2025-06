Am Freitag beginnt die Jubiläumsausgabe von „Luthers Hochzeit“. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, erste Bühnen stehen bereits. Was diesmal bei der Anreise zu beachten ist

Stadtfest in Wittenberg beginnt in Kürze

Wittenberg/MZ. - Es geht los. Die Vorbereitungen für „Luthers Hochzeit“ 2025 sind nicht mehr zu übersehen. Am Mittwoch wurden auf dem Marktplatz erste Bühnen aufgebaut, am Schlossplatz Zelte und ein stattlicher Grill. Ein Sonderparkplatz, diesmal aus naheliegenden Gründen nicht die Kuhlache (Landesgartenschau), ist in der Dobschützstraße nahe der Klinik Bosse eingerichtet worden, der Rasen inzwischen gemäht.