Die Stadtwirtschaft will mit Aufklärung bessere Abfalltrennung in Halle erzielen. Warum das neben der Umwelt dem Geldbeutel hilft und weshalb „Fehlwürfe“ brandgefährlich sein können.

Unmengen Glas im Restmüll - Stadtwirtschaft Halle will mehr über richtige Mülltrennung aufklären

Gesammelt fürs Recycling: Rund 4.000 Tonnen Altglas kommen in Halle jährlich in den dafür vorgesehenen Behältern zusammen. Mindestens noch einmal soviel landet vermutlich im Restmüll.

Halle (Saale)/MZ. - Ungewöhnlich schwer war die Restmülltonne, die ein Mitarbeiter der Halleschen Wasser- und Stadtwirtschaft (HWS) eines Tages zum Müllauto bugsieren wollte. Aus gegebenem Anlass sah der Mann nach und erblickte, was auch die Beschäftigten der Müllabfuhr nicht alle Tage sehen: Da lag ein Getriebe im Abfallbehälter und damit ganz bestimmt nicht an dem Platz, an den Autoteile zur Entsorgung gehören.