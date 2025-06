Nach Problemen in der Straße „Rotes Land“ in Wittenberg bessert die Stadt nach. Doch erneut gibt es Kritik. Welchen Fehler sie einräumt und welche gute Nachricht es für die Anwohner gibt.

Wittenberg/MZ - Spaziergänger hören es deutlich: ein regelmäßiges Klackern der Pflastersteine in der Straße „Rotes Land“ in Wittenberg. An einigen Stellen heben sich Platten merklich an, die Oberfläche wirkt uneben. Füllsteine lösen sich, wenn Autos zügig darüberfahren. Und genau für diese Straße sollen die Anwohner mehrere tausend Euro pro Haushalt zahlen.