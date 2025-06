In der Röhrenstraße in Bitterfeld ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen.

Nach den Angaben der Polizei war ein 46 Jahre alter Skoda-Fahrer gegen 20 Uhr in der Röhrenstraße aus Richtung Glück-Auf-Straße in Richtung Binnengärtenstraße unterwegs. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 68-jährigen Mopedfahrer, der die Röhrenstraße von der Saarstraße aus überqueren wollte.

Der Senior stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste stationär aufgenommen werden. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Schadensumfang am Skoda beläuft sich auf rund 5.500 Euro.