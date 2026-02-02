Bäume und Sträucher auf und rund um die Ausstellungsflächen für die Landesgartenschau 2028 werden jetzt entfernt. Wie Tierhabitate trotzdem erhalten bleiben.

Nach den Baumfällungen im Februar will die Stadt mit dem Entkernen der Kuhlache beginnen.

Wittenberg/MZ/JJT. - Die Stadtverwaltung wird im Februar zahlreiche Bäume und Sträucher auf und rund um die Ausstellungsflächen für die Landesgartenschau 2028 entfernen. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Demnach sollen Bäume auf der Kuhlache, Bahnhofsostseite, der Kleingartenanlage „Am Stadtgraben“ und dem Arthur-Lambert-Stadion bis zum 28. Februar fallen.