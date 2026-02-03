Nach dem Aus der Post in der Dessauer Kavalierstraße hat nun unweit davon ein Ersatzstandort eröffnet. Hinter „Widmer’s Tabak-Börse“ steht eine 35-jährige Erfolgsgeschichte. Welcher Service Annett Schröter vor Ort anbietet. Was Kunden dort erwartet.

Mit Video: Nach Rückzug aus der Hauptpost - Ersatz-Post öffnet in der Dessauer Johannisstraße ihre Türen

Noch nicht final eingerichtet, aber schon jetzt für die Kunden da: Widmer’s Tabak-Börse ist der Post-Ersatzstandort nach dem Aus in der Kavalierstraße.

Dessau/MZ. - Es ist der Ersatz für den vor der Tür stehenden und vielfach kritisierten Auszug der Deutschen Post aus dem Traditionsgebäude in der Kavalierstraße. Am Montag, 2. Februar, hat Widmer’s Tabak-Börse in der Johannisstraße erstmals ihre Türen geöffnet. Welche Erfolgsgeschichte hinter dem Geschäft steht und was den enttäuschten Postkunden an dem neuen Standort ein kleines Trostpflaster sein könnte.