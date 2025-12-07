Die alte Industriebrache Kuhlache wird ab 2026 zum neuen Uferpark an der Elbe umgestaltet. Bevor die Bauarbeiten beginnen, lädt die Stadt Wittenberg am 13. Dezember zu einer Abschiedsveranstaltung ein.

Wittenberg/MZ. - Die Renaturierung der Kuhlache steht kurz bevor. Ab Februar 2026 werden die Betonplatten auf der Industriebrache aufgebrochen, Teile der Deponie entsorgt und die Arbeiten zur Wiederherstellung einer Grünanlage vorbereitet.

Doch bevor die Kuhlache in der Form wie sie vielen Wittenbergerinnen und Wittenbergern seit den 1980er Jahren bekannt ist, umgestaltet und zu einer facettenreichen Parkanlage aufgewertet wird, möchte die Stadt gern mit ihren Bürgerinnen und Bürgern Abschied nehmen.

Infos, Speis und Trank sollen geboten werden

Am 13. Dezember wird deswegen zu „Goodbye Kuhlache“ zwischen 11 und 13.30 Uhr auf der Kuhlache geladen. Bei warmen Getränken und Speisen bieten die Stadtverwaltung und das Team der Wittenberger Landesgartenschau-Gesellschaft Informationen über die bevorstehenden Bauarbeiten, die städteplanerische Aufwertung der Fläche und darüber, was im Veranstaltungsjahr der Landesgartenschau auf der zukünftigen Hauptausstellungsfläche vorgesehen ist.

Über angedeutete Wege wird vor Ort gezeigt, welche Bereiche der zukünftige Uferpark zur Landesgartenschau und darüber hinaus bereithalten wird. Der Besuch erfolgt geführt durch den Veranstalter. Gekennzeichnete Wege dürfen nicht verlassen werden.

Für das Betreten der Kuhlache wird festes Schuhwerk empfohlen. Da die Fläche bewachsen ist, besteht zudem die Gefahr von Zecken. Denn wenn die Temperatur über einen längeren Zeitraum über 7 Grad liegt, bleiben die Zecken aktiv, heißt es von der Stadt. Das Betreten der Kuhlache erfolge auf eigene Gefahr.

Wichtige Hinweise zur Anreise: Parken am Hauptbahnhof

Das Parken auf der Kuhlache ist nicht mehr möglich. Besucher und Gäste der Veranstaltung werden daher gebeten, die Parkmöglichkeiten in der Dresdener Straße und anderen Straßen sowie auf den Stellflächen am Hauptbahnhof zu nutzen oder mit dem Fahrrad beziehungsweise zu Fuß zu kommen.

Die alte Industriebrache Kuhlache unweit der Wittenberger Innenstadt und der Elbe soll zum neuen Stadtpark an der Elbe – dem Uferpark – mit Angeboten von stadtweiter und regionaler Ausstrahlung umgestaltet werden. Eine Rollsportanlage, verschiedene Spielplätze für Kinder und Jugendliche sowie das neue Speckebachtal und Grünflächen mit zahlreichen Sitzgelegenheiten sollen künftig zum Verweilen und Spazieren mit Blick in die naturnahen Ufer- und Auenwaldpartien einladen, schreibt die Stadt in ihrer Ankündigung.

Die Lage des neuen Uferparks unmittelbar an der Elbe ermögliche darüber hinaus nach vielen Jahren die Rückführung der Menschen an den Fluss.