Noch ist nicht viel zu sehen auf dem künftigen Laga-Gelände, der Kuhlache. Das soll sich im nächsten Jahr ändern. Dabei kann man dann auch von erhabener Position aus zuschauen.

Wittenberg/MZ. - Seit wenigen Tagen ragt ein Turm nahe der Bundesstraße 187 auf. Die sechs Meter hohe Aussichtsplattform aus Stahl und Beton weist auf die künftige Landesgartenschau hin. Deren Hauptausstellungsfläche soll auf dem Gelände der so genannten Kuhlache entstehen. Dass die, anders als es in den Infomaterialien im Inneren noch verkündet wird, nicht mehr 2027 eröffnet wird, gilt inzwischen als wahrscheinlich.