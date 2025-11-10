Am Freitag und Sonntag stand der Blitzer wieder an der A9 zwischen Vockerode und Dessau-Ost. Für einen Autofahrer wird es besonders teuer.

Dessau/MZ. - Fast jeder Autofahrer kennt den Blitzer an dieser Stelle, im Verkehrsfunk wird er immer wieder angesagt – und trotzdem ist er sehr „erfolgreich“: Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen auf der A 9 zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Dessau-Ost in Richtung Berlin wurden am Freitag, 7. November, und am Sonntag, 9. November, fast 300 Autofahrer geblitzt.

Am Sonntag wurden insgesamt 15.600 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 120 km/h gab es 212 Verstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 202 km/h. Hier drohen ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Am Freitag waren insgesamt 6.656 Fahrzeuge kontrolliert worden. Hier wurden 71 Verstöße festgestellt. Der Spitzenreiter hatte hier 179 km/h auf dem Tacho.