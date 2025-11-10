Der Umzug des Weihnachtsmarktes vom Kugelbrunnen auf den Marktplatz findet viel Anklang, doch finanziell ist das herausfordernd. Wie der Stand ist.

Der Umzug des Weichnachtsmarktes vom Kugelbrunnen auf den Marktplatz hat sich gelohnt.

Köthen/MZ. - Am zweiten Adventswochenende wird die Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen zum zweiten Mal den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz vor der Jakobskirche. Das ist auf der Mitgliederversammlung in der „Distille Behr“ besprochen worden.