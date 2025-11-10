weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Einkaufen in Dessau-Roßlau: Neueröffnung im Gewerbegebiet Mildensee - Sonderpostenmarkt „Wreesmann“ startet mit neuer Filiale

Einkaufen in Dessau-Roßlau Neueröffnung im Gewerbegebiet Mildensee - Sonderpostenmarkt „Wreesmann“ startet mit neuer Filiale

Einst hatte hier das Dänische Bettenlager seinen Sitz, nun gibt es wieder einen Anlaufpunkt mehr in Mildensee.

10.11.2025, 15:46
Wreesmann hat am Montag in Mildensee seine Türen geöffnet.
Wreesmann hat am Montag in Mildensee seine Türen geöffnet. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Um 8 Uhr haben sich die Türen geöffnet: Das Einzelhandelsunternehmen „Wreesmann Sonderposten-Markt“ hat am Montag, 10. November, seine erste Filiale in Mildensee eröffnet.

Im ehemaligen Jysk ist der Markt für Saison-, Garten - und Haushaltswaren nun zu finden. Auf einer Fläche von circa 700 Quadratmetern erwartet die Kunden ein breites Sortiment, wie Weihnachtsdeko, Haushalts- und Spielwaren, Drogerieartikel.

Die Dessauer Filiale ist die 127. in ganz Deutschland.