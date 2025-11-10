55 Züchter aus ganz Deutschland präsentieren in Nachterstedt rund 600 Modena-Tauben. Die Jubiläumsschau „50 Jahre Modena Club Deutschland Bezirk Nord“ begeistert mit Vielfalt und preisgekrönten Schönheiten.

Nachterstedt/MZ. - Zwischen dem Gurren der Tauben und dem Stimmengewirr im Dorfgemeinschaftshaus von Nachterstedt geht Helge Bückner zufrieden durch die Reihen. Er ist Ausstellungsleiter der Jubiläumsschau „50 Jahre Modena Club Deutschland Bezirk Nord“ und selbst leidenschaftlicher Züchter. 55 Züchter aus ganz Deutschland sind angereist, um 592 Modena-Tauben zu zeigen. „Das ist ziemlich einzigartig, was wir hier machen, vor allem in der Größenordnung“, sagt Bückner, der im Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Seeland aktiv ist.