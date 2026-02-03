Ein Mann aus Aschersleben, der bereits eine Strafe absitzt, steht wegen zweier Einbrüche aus dem Jahr 2021 mit einem Schaden von 2.300 Euro vor Gericht. Was seinen Anwalt verärgert und welchen Weg er sieht.

Nach mehreren Straftaten wurde ein verurteilter Ascherslebener scheinbar beim Absitzen seiner Strafe in der Justizvollzugsanstalt vergessen.

Aschersleben/MZ - In Handschellen sitzt ein 34-jähriger Mann aus Aschersleben im Gerichtssaal vor Strafrichter Christian Häntschel. Auf Bitte seines Verteidigers nehmen ihm die Vollzugsbeamten das Metall später ab. Seit August 2024 ist Alexander Z. (Name geändert) im Maßregelvollzug. Wegen Straftaten und Drogenproblemen erhielt er eine Freiheitsstrafe.