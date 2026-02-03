weather schneefall
  4. Winter in Thale im Harz: Rodelspaß im Dunkeln: Friedrichsbrunn feiert erstes Flutlicht-Rodeln – Wiederholung geplant

Hunderte Besucher haben das erste Flutlicht‑Rodeln in Thales Ortsteil Friedrichsbrunn zu einem stimmungsvollen Winterhighlight gemacht. Trotz kurzfristiger Planung wurde es zu einem echten Erlebnis – und eine Wiederholung ist bereits in Aussicht.

03.02.2026, 11:45
Das erste Flutlicht-Rodeln in Friedrichsbrunn war ein voller Erfolg. Foto: Kopatschek

Friedrichsbrunn/MZ/son. - Kinder wickeln Lichterketten um ihre Schlitten, auch Erwachsene holen ihre alten Schlitten hervor – das erste Flutlicht-Rodeln in Friedrichsbrunn war ein voller Erfolg. Mehrere Hundert Friedrichsbrunner, Allröder und Gäste kamen am 31. Januar zum Rodelhang Brockenblick in dem Thalenser Ortsteil.