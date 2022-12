Händler von Spielwaren im Kreis Wittenberg haben mit Engpässen und höheren Kosten zu kämpfen

Für Spielwarenläden ist die Weihnachtszeit das Hauptgeschäft. Doch in diesem Jahr haben sie zum Teil mit Lieferengpässen und höheren Kosten bei Spielwaren zu kämpfen. Was eine Umfrage in Läden im Landkreis Wittenberg ergibt.

Wittenberg/MZ - Wenn die Kinder das bunte Geschenkpapier zerreißen, ihr Spielzeug auspacken und einen mit leuchtenden Augen anschauen, ist das für viele Eltern und Großeltern das Schönste an Heiligabend. Und weil sich fast jedes Kind an Weihnachten über Lego oder Barbie freut, ist in dieser Jahreszeit das Hauptgeschäft für Spielwarenläden. Doch sie haben es in dieser Saison nicht einfach. Grund dafür sind Lieferengpässe bei bestimmten Spielen, zudem haben etliche Hersteller ihre Preise angehoben.