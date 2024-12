Wittenberg/MZ. - Es weihnachtet weiter in diesem Advent. Da singt zum Beispiel am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kapelle in Gräfenhainichen die Kulturbande Weihnachtslieder und die Besucher singen mit. Ein anderer Abstecher lohnt sich nach Coswig, wo sich der Adventsmarkt im Klosterhof in diesem Jahr über drei Tage erstreckt. Zudem gibt es einen besonderen Festgottesdienst in Möhlau. Hier wird am Sonntag, 8. Dezember, um 14 Uhr der Glockengiebel eingeweiht. Denn Möhlau hat eine neue Bronzeglocke und damit wieder zwei Glocken. Wohin es noch gehen könnte an diesem zweiten Adventswochenende, hier gibt es einige Tipps.

Zur Waldweihnacht nach Möllensdorf

Möllensdorf: Der Wald-Weihnachtsmarkt in Möllensdorf bei Coswig öffnet auch in diesem Jahr an allen Adventswochenenden samstags und sonntags, jeweils von 12 bis 19 Uhr seine Tore. Besonders im Dunkeln herrscht eine ganz besondere, vorweihnachtliche Atmosphäre. So sind unter anderem verschiedene Handwerke zu bestaunen: Korbmacher und Glaskünstler zeigen ihr Können, an Ständen gibt es handgemachte Weihnachtsdeko oder Strickwaren. Neu sind unter anderem ein Holzbildbauermeister aus Rohrbeck, Scentsy-Duftprodukte aus Straach, Emailleschmuck aus Bad Belzig, Geschenkartikel aus dem 3D-Drucker aus Dessau-Roßlau oder Weihnachtsschmuck aus Holz im Laserverfahren aus Wittenberg.

Kinder können sich auf ein Karussell, eine Eisenbahn, Ponyreiten und den Streichelzoo freuen oder mit dem Weihnachtsmann Weihnachtsdeko basteln. Jeweils um 15 und 17 Uhr startet ein kleines Programm auf der Bühne. Diesmal wird am Sonnabend, 7. Dezember, der Mundharmonika-Spielkreis „Alte Brennerei Niemberg“ und am Sonntag, 8. Dezember, die Musikschule Fröhlich erwartet.

Weihnachtsmarkt und Adventsmusik bei Kerzenschein in Kemberg

Kemberg. Mit Erbsensuppe von der Freiwilligen Feuerwehr, schon um 12 Uhr, wird auf den Kemberger Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 7. Dezember, eingestimmt. Dieser beginnt dann ganz offiziell mit dem Stollenanschnitt um 14 Uhr auf dem Markt. Gleichzeitig startet der Tag der offenen Tür der Ganztagsschule „Ernestine Reiske“ in Kemberg. Gegen 14.20 Uhr soll auf dem Markt der Weihnachtsmann begrüßt werden, mit dem es dann ab 16.15 Uhr ein Fotoshooting geben kann für diejenigen, die sich darüber freuen oder gern ein Foto verschenken wollen. Ab 14.30 Uhr tritt in der Kirche die Kindertagesstätte „Sandmännchen“ auf, gefolgt von der Kita „Rasselbande“ und der Grundschule. Das Marktgeschehen rundet der Auftritt des Posaunenchors Kemberg ab. Im Stadtturm ist zudem eine Krippenausstellung zu sehen. Im Rathaus öffnet die Heimatstube. Zur Märchenstunde, zum Plätzchenbacken und an eine Bastelstraße wird ins Gemeindehaus eingeladen. Für die weihnachtliche Verpflegung sorgen zudem die Kemberger Vereine.

Am Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, erklingt in der Kirche in Kemberg Adventsmusik bei Kerzenschein. Es musizieren die Kantorei Kemberg, der Kirchenchor Rotta, die Bläser, der Flötenkreis, der Kinderchor und der Volkschor aus Kemberg.

Karl Thiele liest Heinrich Heine „Deutschland. Ein Wintermärchen“

Dessau. Ein Wiedersehen mit Karl Thiele und eine Wiederbegegnung mit Heinrich Heine gibt es im Alten Theater in Dessau am Sonnabend, 7. Dezember, um 17 Uhr. Als der Dichter Heinrich Heine 1843 nach zwölfjährigem Exil in Frankreich noch einmal nach Deutschland heimkehrte, begegnete er dem Land mit gemischten Gefühlen. Als Ergebnis dieser Reise entstand sein satirisches Versepos, in dem er seinen Zeitgenossen und ihrer Geisteshaltung mit galligem Humor begegnet – eine Abrechnung mit dem Kleinbürgertum und dem Mangel an Visionen, eine poetisch gefasste Mischung aus Liebeserklärung und Strafpredigt. Karl Thiele, der Grandseigneur des Dessauer Schauspiels, hat daraus einen viel beachteten Solo-Abend gemacht, der seit seiner Premiere das Publikum begeistert – ein facettenreicher Vortrag, der ganz auf die Kraft der Verse von Heine und die gestalterischen Fähigkeiten seines Interpreten setzt.

Christmas Blues in Torgau

Torgau. Fast schon legendär ist der Christmas Blues in der Kulturbastion in Torgau. Blues-Rudy, Henry Heggen, Peter Schmidt, Micha Maass und Martin Rose treffen sich am Sonnabend, 7. Dezember, ab 20 Uhr zu einer Session, die mit mitreißender Spielfreude überzeugt.

Lebendige Krippe in Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg. Einmal Josef oder Maria, ein Engel oder ein Hirte sein? An diesem Sonnabend, am 7. Dezember, haben alle – vor allem aber natürlich die Kinder – ab 15 Uhr dazu wieder Gelegenheit. Im Hof des evangelischen Pfarrhauses wird erneut eine „lebendige Krippe“ mit Schafen aufgebaut sein. Die Kinder und auch die Größeren können in ein bereit gelegtes Kostüm schlüpfen und sich fotografieren oder filmen lassen.

Dazu brennt ein Hirtenfeuer, an dem es für die Erwachsenen auch etwas zum Aufwärmen gibt. Ein Adventsbasar bietet Geschenke aus Holz, Ton und Papier an. Es gibt Kinderpunsch, Glühwein, Bratwürstchen und Gebäck. Die Lebendige Krippe wird um 15 Uhr eröffnet. Bald danach können die Besucher den Wittenberger Posaunenchor begrüßen, der vertraute Advents- und Weihnachtslieder spielt.