Autos und Straßenbahnen können wieder durch die Große Steinstraße in Halle fahren. Wegen eines Brandes und folgenden Sicherungsarbeiten war die Straße in der Innenstadt mehrere Tage komplett gesperrt.

Große Steinstraße in Halle ist wieder frei

Halle (Saale)/MZ. - Die vorübergehende Sperrung in der Großen Steinstraße wird am Freitag, 4. April, ab 15 Uhr wieder aufgehoben. Ab diesem Zeitpunkt fahren die Straßenbahnlinien 1, 2, 5, 10 und 95 der Havag wieder regulär. Auch der Autoverkehr und Fußgänger können die Straße wieder passieren.

Die Große Steinstraße in Halle war zuletzt mehrere Tage lang gesperrt gewesen. Ursache war der schwere Dachstuhlbrand am Dienstag, 25. März. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und musste mehrere Stunden löschen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Mittwochmorgen. Beim Einsatz wurde auch ein Feuerwehrmann verletzt.

Aufgrund der erheblichen Schäden am Gebäude bestand akute Einsturzgefahr des Dachgiebels, weshalb die Große Steinstraße für den Straßenbahn-, Fußgänger- und Autoverkehr vollständig gesperrt werden musste. Es folgten mehrtägige Sicherungsarbeiten. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die Havag musste mehrere Bahnen umleiten. Nun heißt es wieder „freie Fahrt“.

Eine beauftragte Baufirma hatte in den vergangenen Tagen die Trümmerteile am Dach entfernt und das Gebäude stabilisiert, sodass keine unmittelbare Gefahr mehr besteht.

Währenddessen dauern die Ermittlungen zur Brandursache weiter an. Bislang ist noch vieles unklar. Nach MZ-Informationen geht die Polizei allerdings von Brandstiftung aus.