Nach dem Großbrand am Dienstag ist die Große Steinstraße weiterhin voll gesperrt. Wie die Havag den Nahverkehr am Laufen hält und es dem verletzten Feuerwehrmann geht.

Die Brandschäden am Haus in der Großen Steinstraße 34 sind deutlich zu erkennen und viele Passanten machen Fotos davon.

Halle (Saale)/MZ - Am Ende der Stadtratssitzung am Mittwochabend bedankte sich Halles frisch vereidigter neuer Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) noch bei den 60 Feuerwehrleuten, die am Dienstag und Mittwoch im Einsatz waren. Sie hatten über Stunden hinweg den Großbrand in dem leerstehenden Wohnhaus in der Großen Steinstraße bekämpft und es schließlich am Mittwochmorgen geschafft, das Feuer zu löschen. Brandherde hatte es auf allen Etagen des Hauses gegeben.