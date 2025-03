Am Mittwoch wird Halles neuer Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) feierlich im Festsaal des Stadthauses vereidigt. Im Anschluss findet die Stadtratsplenumssitzung. Wir berichten Live mit einem Ticker.

Halle (Saale)/MZ. - Im Festsaal des Stadthauses findet an diesem Mittwoch die feierliche Vereidigung von Halles neuem Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) statt. Wir berichten von der Sitzung ab 14 Uhr mit einem Liveticker.

14.05 Uhr: Sitzung eröffnet

Mit fünf Minuten Verspätung hat Ratsvorsitzender Jan Riedel (CDU) die Sitzung eröffnet. 53 von 56 Räten sind anwesend.

Medienrummel im Stadthaus Halle (Foto: Marvin Matzulla)

Im Vorfeld der Sitzung hatte es viel Rummel im Stadthaus gegeben. Deutlich mehr Medienvertreter als bei anderen Sitzungen sind vor Ort.

14.08 Uhr: Vogt-Nachrücker für CDU vereidigt

Da Alexander Vogt (parteilos) als OB sein Stadtratsmandat abgeben muss, hat die CDU das Recht, einen Nachrücker zu nominieren (Vogt war 2024 für die CDU in den Rat gewählt worden).

Die CDU-Fraktion wird größer: Daniel Petzold wird neu als Stadtrat vereidigt. (Foto: Marvin Matzulla)

Daniel Petzold aus dem Gesundbrunnenviertel hatte bei der Kommunalwahl 2024 nach Vogt die nächstmeisten Stimmen in dem Wahlbezirk geholt. Er wurde heute von Riedel vereidigt.

Vogt wird zwar nachher auch vereidigt und darf dann auf dem Podium neben dem Ratsvorsitzenden Platz nehmen, aber solange das noch nicht passiert ist, muss er im Zuschauerraum sitzen.

Solange er noch nicht vereidigt ist, muss Vogt im Zuschauerraum Platz nehmen. (Foto: Marvin Matzulla)

14.15 Uhr: Rat beschließt Gültigkeit der Wahl

Ohne eine Gegenstimme hat der Stadtrat die Gültigkeit der OB-Wahl (2. und 23. Februar) beschlossen. Einwände gegen die Wahl waren bei der Stadtverwaltung nicht eingegangen.

14.20 Uhr: Tränen bei Geier

Bevor es zur Vereidigung kommt, dankte Ratsvorsitzender Jan Riedel Bürgermeister Egbert Geier (SPD), der vier Jahre lang den Oberbürgermeister vertreten hat. Er sei ein großartiger Lehrer und ein Wegbereiter für das Wohl der Stadt gewesen. Eine Führungsfigur aber vor allem auch ein Teamspieler. Geier habe es geschafft, den Stadtrat und die Stadtverwaltung zu befrieden. Er habe Halle überregional sehr gut vertreten.

Nach der Rede erhob sich der ganze Saal im Applaus. Geier selbst wischte sich eine Träne aus den Augen und bedankte sich dann seinerseits bei Riedel.

Riedel dankt Geier (Foto: Marvin Matzulla)

„Es war mir eine Ehre, der Stadt Halle in diesen vier Jahren zu dienen“, sagte Geier. Der 59-Jährige wird mindestens noch bis 2026 weiter in der Stadtverwaltung bleiben. Seine Amtszeit als Beigeordneter für Finanzen läuft noch über ein Jahr.

14.34 Uhr: Vogt wird ernannt

Dann ruft Riedel Vogt in das Plenum. Der 46-Jährige war am 23. Februar in der Stichwahl gegen Egbert Geier mit 52 Prozent der Stimmen zum halleschen Oberbürgermeister gewählt worden.

Vogt wird vereidigt. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Mit leicht zitternder Hand sprach Vogt den Amtseid, dass er stets nach bestem Wissen und Gewissen gerecht zum Wohle der Stadt handeln werde.

Anschließend kamen alle Fraktionsvorsitzenden und auch einige einzelne Räte nach vorne, überreichten ihm kleine Geschenke und schüttelten ihm die Hand.

14.45 Uhr: „Wir müssen unsere Stärken wiedererwecken“

Dann hielt Vogt seine Antrittsrede. „Es war mein Traum, Oberbürgermeister zu werden“, sagte er. Nun sei es seine Aufgabe, Werbung für Halle zu machen. „Wir können stolz auf unsere Stadt sein.“ Halle müsse nun seine Stärken wiedererwecken. Vogt bedankte sich auch bei seinem Stellvertreter Egbert Geier.

Vogt sprach den „katastrophalen Zustand“ der Finanzen der Stadtverwaltung an. Er werde sich auch dafür einsetzen, die kaputten Straßen der Stadt wieder zu reparieren. Integration sei für ein ein wichtiger Kampf. Es könne nicht sein, dass wenige Stadtteile die „Hauptlast“ tragen.

Auch Klimawandel sprach Vogt an. Halle solle in dem Gebiet ein Vorreiter werden. „Ich werde alles daran setzen, Halle in den kommenden sieben Jahren zu etwas zu machen, auf das wir wieder stolz sein können.“