Familienweihnacht in Gräfenhainichen - MDR Jump kündigt Stars für die Weihnachtsmarkt-Tour an

Auch der Lebkuchenschlüssel wird auf der Familienweihnacht in Gräfenhainichen in kleinen Stücken traditionell verteilt.

Gräfenhainichen/MZ. - Claudia Berg, Nicole Täsch und andere Organisatoren und Veranstalter haben noch alle Hände voll zu tun. Am gestrigen Dienstag wurden auf dem Marktplatz bereits die Buden aufgestellt. Am Donnerstag wird die Bühne aufgebaut. Der Countdown läuft. Dieses Wochenende wird zur Familienweihnacht in Gräfenhainichen geladen. „Wir freuen uns sehr“, sagt Berg, „sind allerdings auch etwas nervöser als in vergangenen Jahren.“ Der Grund dafür sei zuallererst das besondere Highlight, mit dem der traditionelle Adventsmarkt dieses Jahr aufwarten kann: die MDR Jump Weihnachtsmarkt-Tour.