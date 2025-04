Mücheln. - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag hat ein Mann in Mücheln versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, wie die Polizei meldet.

Am frühen Freitagmorgen sei Polizisten in Mücheln ein Kleinwagen aufgefallen sein. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollierten, hielt der Fahrer zunächst an, öffnete dann jedoch die Tür und flüchtete zu Fuß in Richtung Goethestraße, so die Polizei.

Dieb versteckt sich in Mücheln vor der Polizei unter Transporter

Der Flüchtige sei durch einen Beamten unter einem Kleintransporter entdeckt worden. Der Mann habe sich erst geweigert, sein Versteck zu verlassen, da er Cannabis bei sich führte, kam schließlich jedoch aus seinem Versteck hervor.

Bei einer Durchsuchung hätten die Beamten außerdem eine in Aluminiumfolie verpackte, weiße, pulvrige Substanz in der Jackentasche des Mannes gefunden. Ein Drogenschnelltest reagierte nach Angaben der Polizei anschließend positiv auf Methamphetamin bzw. Kokain.