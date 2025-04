Bernburg/MZ - Der Feuerschein ist schon hunderte Meter entfernt, von der Bernburger Annenbrücke aus von Autofahrern zu sehen gewesen. Kein Wunder, dass der Brand auf dem Gelände hinter dem ehemaligen Asylbewerberheim am Teichweg in Bernburg am späten Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst hat. Gegen 20.45 Uhr ging der Notruf bei den Rettern der Feuerwehr Bernburg ein. „Als wir vor Ort ankamen, brannte die Halle schon in voller Ausdehnung, kurz darauf brach sie zusammen und brannte bis auf die Grundmauern nieder“, sagte Einsatzleiter Niels Hammermann.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.