Klöden/Berlin/MZ. - Mit dem Aufbruch um 10 Uhr in Klöden starten Melanie Olitzsch und Florian Pujock am vorigen Donnerstag ins entscheidende Kapitel der sich in Gründung befindlichen „ElbauenTreff“-Genossenschaft. Ihre Geldbeutel sind im übertragenen Sinn prall gefüllt. Ziel ist das Grand Hotel Esplanade in Berlin. Dort wollen sie das Geld zugunsten der Elbaue um Klöden ausgeben. So schildert es einen Tag später der 23-Jährige.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.