In Wittenberg kam es am Donnerstagmorgen zu einem Auffahrunfall. Schuld sei ein Niesanfall gewesen. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Wittenberg/MZ - Ein 55-jähriger Ford-Fahrer und eine 82-jährige Opel-Fahrerin befuhren am Donnerstag, 1. Februar, um 08.50 Uhr in dieser Reihenfolge in Wittenberg die Puschkinstraße in Richtung Berliner Straße.

Aufgrund der rot anzeigenden Lichtzeichenanlage mussten bei de Autos verkehrsbedingt anhalten. Plötzlich fuhr ein 47-jähriger Seat-Fahrer, von hinten auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den Ford geschoben. Dabei wurde der 55-Jährige leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort wurde abgelehnt.

Der Seat-Fahrer gab an, dass er mehrmals niesen musste und es deswegen zum Auffahrunfall kam. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.