In der Serie „Dorfrundgang“ fragt die MZ ehrenamtliche Bürgermeister in Weißenfels und Umgebung, vor welchen Herausforderungen ihre Gemeinde steht. Und was sie ausmacht.

Weißenfels/MZ. - Nach den Kommunalwahlen finden sich überall in den Dörfern die neuen Ortschaftsräte zusammen. Es hat eine fünfjährige Wahlperiode begonnen, die mit Hoffnungen und Wünschen für die weitere Entwicklung der Orte verbunden ist.

Grund genug, mal genauer in die Gemeinden zu schauen: In der Serie „Dorfrundgang“ fragt die MZ ehrenamtliche Bürgermeister in Weißenfels und Umgebung, wo der Schuh drückt und was auf ihrer Wunschliste steht. Denn eins ist klar: Angesichts des demografischen Wandels und knapper kommunaler Kassen gibt es in den Dörfern viele Herausforderungen.

Doch etwas Anderes ist auch klar: Die Menschen, die in den Dörfern wohnen, leben gern hier und engagieren sich auch gern. Überall gibt es Ehrenamtliche, die sich für ihr Dorf einsetzen. Und überall gibt es Kleinode zu entdecken.

In diesen Dörfern fand der Dorfrundgang bereits statt:

Es sind weitere Folgen der Serie „Dorfrundgang“ geplant.