Dehlitz - „Außen hui, innen pfui“, charakterisiert Ortsbürgermeister Markus Berndt (Bürgerliste) den Zustand des Alten Ritterguts in Dehlitz. In der Tat sind Dach und Fassade augenscheinlich in einem guten Zustand. „Aber die Dachbalken sehen zum Teil erschreckend aus“, sagt Berndt. Vor fünf Jahren seien die Mittel für eine Sanierung da gewesen, das Haus wurde leer gezogen. Zuletzt war nur noch die Gaststätte bis Anfang 2022 offen. Die Sanierung sei jedoch zunächst an einer fehlenden Genehmigung, später an einer Überlastung des städtischen Bauamts gescheitert, erinnert sich der Ortsbürgermeister.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.