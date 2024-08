Burgwerben/MZ. - Am ehemaligen Backshop am Ortseingang von Burgwerben hängt seit ein paar Wochen ein Zettel. Ortsbürgermeister Hubert Schmoranzer, kürzlich vom neuen Ortschaftsrat wiedergewählt, hat ihn eher per Zufall entdeckt. Eine Firma aus dem sächsischen Wurzen informiert dort, dass man das ehemalige Grundstück der Lieken Brot- und Backwaren GmbH „schrittweise und behutsam entwickeln “ wolle. Gegenwärtig befinde man sich in der „Projektinitiierungs- und Konzeptionsphase“. Aha, dachte sich Schmoranzer und wählte irgendwann die Nummer auf dem Zettel. Einen offiziellen Kontakt hat es bisher noch nicht gegeben.

