Wengelsdorf/MZ. - Die Zugverbindung nach Leipzig ist vielen Wengelsdorfern wichtig. „In 30 Minuten ist man am Hauptbahnhof“, sagt Ortsbürgermeister Torsten List. Denn zwar habe man seit der Wende einige Einwohner verloren. „Wir waren mal fast bei 1.000 und sind jetzt bei rund 850“, doch „großen Leerstand haben wir nicht“, so der Ortschef. Den Grund schiebt Ute Stahmann hinterher, die ebenfalls dem Ortschaftsrat angehört: „Wir hatten in den vergangenen Jahren einige Grundstücksverkäufe an Leipziger“. Und manche ehemalige Großstädter nutzen die Bahn, um zur Arbeit nach Leipzig zu gelangen.

