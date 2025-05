Jubiläum in Halle 120 Jahre Freiwillige Feuerwehr Halle-Dölau: Ein Fest für die ganze Familie

Feuerwehr-Jubiläum in Halle-Dölau: Am Samstag dem 24. Mai erwartet euch ab 10 Uhr ein Festumzug, Vorführungen, leckeres Essen und Live-Musik. Gefeiert wird bis in den späten Abend.