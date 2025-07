Lucas Drafehn studierte Musikwissenschaft, sattelte aber komplett um und übernahm die Leitung im Bestattungsinstitut Mollnau in Braunsbedra. Was hinter der ungewöhnlichen Biografie steckt.

Lucas Drafehn ist jetzt Geschäftsführer im Bestattungsinstitut Mollnau in Braunsbedra.

Braunsbedra/MZ. - Der Braunsbedraer Günter Mollnau begann in den 90er Jahren, mit seiner Frau ein nach ihm benanntes Bestattungsinstitut aufzubauen. Nach dem Tod des Gründers ist jetzt sein Enkel Lucas Drafehn hier Geschäftsführer in einer GmbH & Co. KG. Mit seinen jungen 33 Jahren leitet er ein Team mit fünf Mitarbeitern.