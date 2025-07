In der Leipziger Straße 3 hat Claudia Körnicke ihr neues Kosmetikstudio „MedicSkinAesthetics“ eröffnet und ist ab dem ersten Tag mit Leidenschaft dabei. Welche Behandlungen und Produkte die Inhaberin im Angebot hat und warum.

Von Maske bis Radiofrequenz-Needling: Was die Inhaberin des neuen Kosmetikstudios „MedicSkinAesthetics“ an ihrem Beruf fasziniert

Neueröffnung in Köthen

Köthen/MZ. - Von der Liege bis zur Wandfarbe – alles hat Claudia Körnicke eigenhändig ausgewählt. In ihrem „Kosmetikinstitut MedicSkinAesthetics“ will sich die 37-Jährige nun bestmöglich um ihre Kunden kümmern. Am Samstag fand die offizielle Eröffnung statt.