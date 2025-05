Bad Lauchstädt/MZ - Zwei Vorfälle mit Kindern, die von einem weißen Lieferwagen verfolgt wurden, sorgen derzeit in Bad Lauchstädt für Aufregung. Wie im Sozialausschuss geschildert wurde, sei das Fahrzeug in einem Fall langsam hinter einem Kind hergefahren, bis dieses in eine enge Schlippe abbog. In einem anderen Fall wurden einer Gruppe Zehnjähriger aus dem Wagen wohl Überraschungseier angeboten. Ein Ausschussmitglied erklärte, dass unter den Angesprochenen sein Enkel gewesen sei.

Das Polizeirevier Saalekreis bestätigte auf Anfrage, dass ihm beide Sachverhalte gemeldet wurden. „Nach Bekanntwerden der Vorfälle wurde umgehend eine umfangreiche Nachbereichsfahndung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.“ Die betroffenen Kinder hätten sich in beiden Fällen vorbildlich und komplett richtig verhalten. Sie gingen nicht weiter auf die Offerten aus dem Lieferwagen ein und entfernten sich.

Polizeirevier Saalekreis gibt Hinweise an Kinder und Eltern

Die Goethestadt will nun Kinder und Eltern in Kitas und Schulen sensibilisieren. Die Polizei betont, der Nachwuchs müsse Verhaltensweisen kennen, um im Zweifelsfall richtig handeln zu können. Dazu zähle: „Keine Geschenke annehmen, nicht auf Versprechungen eingehen.“ Gegebenenfalls sollen sie auch laut sein und auf sich aufmerksam machen. Wichtig sei zudem, dass die Kinder „nein“ sagen, Grenzen setzen würden und sich im Ernstfall sofort entfernen. Gegebenfalls könnten sie andere Personen ansprechen. Wichtig ist aus Sicht der Polizei auch, dass die Vorfälle Unsicherheiten an Vertrauenspersonen oder die Polizei melden.