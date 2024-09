Geheimtipp am Radweg: die Dorfkirche in Kriechau

Stolz zeigt Ortsbürgermeisterin Beate Schlegel die Radfahrerkirche in Schkortleben

Weißenfels/MZ. - Stolz öffnet Beate Schlegel die Tür ins Gotteshaus. Die restaurierte evangelische Kirche im Ortsteil Kriechau ist zweifellos einer der schönsten Orte im Dorf. „Im Sommer schauen hier viele Radfahrer rein“, erzählt die Ortsbürgermeisterin von Schkortleben. Eine Gruppe von Ehrenamtlern kümmert sich zwischen Mai und September darum, dass die unweit des Saaleradweges gelegene Kirche mit ihrer Ladegastorgel an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet ist. Besonders auffällig: die bunten Bleiglasfenster an der Ostseite. „Wenn morgens die Sonne hinein scheint, ist das besonders schön. Nach dem Weltkrieg haben die Leute trotz aller Not Geld für die Wiederherstellung der Fenster gesammelt“, erzählt Beate Schlegel.