Tagewerben ist ein lebenswertes Dorf und vor allem wegen seiner Nähe zu Weißenfels auch für Neuankömmlinge attraktiv. Welches Problem dabei besteht und was sonst so getan werden soll.

Dorfrundgang in Tagewerben

Tagewerben/MZ. - Nur rund einen Kilometer trennen die Ortseingänge von Tagewerben und Weißenfels voneinander. Das mache sich bemerkbar, denn so mancher, der in der Saalestadt arbeitet, würde gern in dem beschaulichen Ortsteil wohnen, sagt Ines Veith. Die 54-Jährige ist seit der Kommunalwahl 2019 Ortsbürgermeisterin und kürzlich wiedergewählt worden. Gemeinsam mit ihrem Amtsvorgänger, dem 76-jährigen Franz Patzschke, hat sie einen Dorfrundgang mit der MZ unternommen.