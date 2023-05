Zwei Männer sollen Ende April in der Sparkasse am Weißenfelser Markt versucht haben, einen 58-Jährigen auszurauben. Einer der beiden Tatverdächtigen wurde nun tot in einer Gefängniszelle der JVA Halle entdeckt.

Nach versuchtem Raub in Weißenfels: Tatverdächtiger tot in Gefängniszelle gefunden

Weissenfels/Halle/MZ - Einer der beiden Männer, die Ende April versucht haben sollen, einen 58-Jährigen in der Sparkassen-Filiale am Markt in Weißenfels auszurauben, ist offenbar tot. Wie das Justizministerium Sachsen-Anhalt bekanntgab, ist am Sonnabend ein 37-Jähriger leblos in einer Zelle der JVA Halle gefunden worden. Wiederbelebungsmaßnahmen seien erfolglos geblieben, ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Laut Ministerium wird von einem Selbstmord durch Strangulation ausgegangen – eine Fremdeinwirkung wird derzeit ausgeschlossen.