Am 10. Juni findet der 5. Stolberger Schlosslauf statt. Und auch dieses Mal wird die Startgebühr wieder für gute Zwecke gespendet.

Stolberg/MZ - Die ersten Teilnehmer haben sich schon in die Anmeldelisten im Internet eingetragen: Denn in wenigen Wochen, am 10. Juni, findet der 5. Stolberger Schlosslauf statt. Dazu werden zahlreiche Teilnehmer von nah und fern erwartet, und viele ehrenamtliche Helfer aus der Stadt und der Gemeinde Südharz werden zum Gelingen beitragen.