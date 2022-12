Weißer Kranich mit dunkler Stirn rastet am Stausee

Kelbra/MZ - - Ein weißer Vogel zwischen vielen grauen Kranichen? Sofort fängt das Ornithologen-Herz von Martin Schulze schneller an zu schlagen. Ein Silberreiher scheidet aufgrund von Größe, Federkleid, Schnabelform und -farbe aus. Aber ein weißer Kranich? Da war doch was... Seit 1984 ist Martin Schulze als Ornithologe und Vogelberinger am Stausee Kelbra aktiv. Auch in diesem Herbst führte er im Zuge des Rastvogelmonitorings im Auftrag des Talsperrenbetriebes Sachsen-Anhalt Zählungen der Kraniche durch. Und da gab es einige aus seiner Sicht mehrere Besonderheiten. „Graue Kraniche auf Schnee und Eis und dem fast vollständig abgelassenen Helmestausee, das ist ein ungewöhnliches Bild“, berichtet der Nabu-Ornithologe.