Mit welchen spannenden Kombinationen die Kreismusikschule Mansfeld-Südharz antritt

Sangerhausen/MZ - Das Lampenfieber wächst – der bundesweite Wettbewerb „Jugend musiziert“ geht in diesem Jahr in eine Jubiläumsrunde. Zum 60. Mal messen Musikschüler in den verschiedenen Kategorien ihr Können. Am kommenden Wochenende beginnt die erste Stufe mit den Regionalwettbewerben. Auch Sangerhausen wird wieder einer der Austragungsorte sein. Und natürlich sind auch etliche Schüler der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz wieder mit im Rennen.

