Lage an der Helme - Was macht der Frost mit dem Deich?

Hochwasser in Mansfeld-Südharz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oberröblingen/MZ. - Was macht der Frost mit dem Deich? Und wie ist die Lage am momentan schwierigsten Abschnitt, dem Süddeich der Kleinen Helme in der Flur zwischen Oberröblingen und Niederröblingen? Die Gefahr eines Deichbruchs sei aktuell nicht zu erwarten, sagt Lars Pohle im Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung.