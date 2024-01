Bei Aufnahmen am Stausee Kelbra

Sangerhausen/MZ. - Es gibt Dinge, die kann man sich nicht ausdenken. Und für unseren Fotografen war am Freitag solch ein Moment. Frisch aus dem wohlverdienten Urlaub führte ihn sein Weg zum Stausee Kelbra, um für diesen Artikel einige Drohnenfotos zu machen. Denn hoch aus der Luft, noch dazu bei schönem Wetter, hat der Leser doch den besten Überblick!

Also stieg das gute Gerät senkrecht auf, um in rund 37 Metern Höhe sein zuverlässiges Werk zu verrichten. Die ersten Bilder waren auch schon im Kasten.

Greifvogel fliegt mit Drohne davon

Doch dann geschah das Unglaubliche: Ein Greifvogel nahm das treues Gerät in seine Fänge und machte sich davon. Fassungslosigkeit bei unserem Fotografen Maik Schumann am Boden, der in den Klauen des Tieres nicht nur seine bisherigen Aufnahmen, sondern auch sein liebgewonnenes Arbeitsgerät davonfliegen sah. Er meint allerdings beobachtet zu haben, dass das Tier alsbald die Krallen von der Drohne abließ.

Wer nun also, liebe Leserinnen und Leser, in der Nähe des alten Vogelturms in Kelbra eine schwarze Drohne, 25 Zentimeter groß und 300 Gramm schwer, findet, würde unserem Fotografen einen großen Gefallen tun, wenn er sich bei ihm meldet unter: [email protected].

Vielen Dank!