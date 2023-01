Benefizveranstaltung in Kelbra Was Kindertagesstätten mit Spendengeldern vom „Winterzauber“ machen wollen

Reichlich Spenden für die Kitas in Kelbra und Tilleda sind beim diesjährigen „Winterzauber“ in der Kelbraer Kleingartenanlage „Kyffhäuserland“ zusammengekommen. Geld, was die Kitas gut gebrauchen können.