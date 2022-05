Wo Hausbau in Quedlinburg bald starten kann

An der Erwin-Baur-Straße laufen die Erschließungsarbeiten. Wie weit diese sind und was der Investor zum Bedarf an Grundstücken sagt.

Quedlinburg/MZ - Die Ver- und Entsorgungsleitungen für das neue Wohngebiet sind weitestgehend verlegt, die Erschließungsarbeiten im Areal an der Erwin-Baur-Straße in Quedlinburg vorangeschritten. „Borde und Gosse sind momentan zu 70 Prozent fertiggestellt. Das ist wichtig, damit die Asphaltierung erfolgen und die Baufreiheit für die Bauherren hergestellt werden kann“, sagt Michael Glittenberg.

Er ist Geschäftsführer der Wohngebiet Erwin Baur GmbH, die die knapp 18.500 Quadratmeter große Fläche erschließt, von der man durch die gerade blattlosen Bäume hindurch zum Schlossberg blicken kann. Die Bauherren, so Glittenberg weiter, „stehen alle in den Startlöchern“ und würden bereits ungeduldig darauf warten, mit dem Bau ihrer Häuser beginnen zu können. In den nächsten drei Wochen - so der Plan - solle die Asphaltierung des Wohnweges durch das neue Gebiet erfolgen, insgesamt 1.500 Quadratmeter Fläche, die Autos und Fußgänger oder Radfahrer gemeinsam nutzen werden. Dieser Weg solle dann in die Zuständigkeit der Stadt, mit der es auch bei diesem Projekt eine gute Zusammenarbeit gebe, übergeben werden, erklärt der Investor.

Standort ist „sehr interessant“

Zuvor standen auf der Fläche vier große Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 96 Wohnungen, die die die Wohnungswirtschaftsgesellschaft Quedlinburg mbH (Wowi) in der Zeit von 2012 bis 2014 abgerissen hatte. Die Wowi hatte auch begonnen, das Areal für eine Neubebauung zu beplanen, sich dann aber entschieden, über eine Ausschreibung einen Interessenten zu suchen, der die Flächen kauft und die Baugrundstücke erschließt.

Er sei von der Stadt angesprochen und auf diese Ausschreibung aufmerksam gemacht worden, berichtet Michael Glittenberg. Er war bereits als Investor für das ebenfalls neue Wohngebiet auf dem Galgenberg tätig, hatte hier für die Erschließung gesorgt. Das habe gut funktioniert, „man hat auch seine Erfahrungen gewonnen“, schätzt er mit Blick auf das Gebiet am Galgenberg ein, in dem die Grundstücke zu 100 Prozent verkauft seien. Den Standort Erwin-Baur-Straße „fand ich sehr interessant“, sagt Michael Glittenberg. „Es ist eine sehr schöne Wohngegend.“ Er nahm Kontakt zur Wowi auf, „sie haben sich dann für mich entschieden“. Er erwarb die Flächen und setzt nun mit seiner eigens dafür gegründeten Projektgesellschaft die Erschließung um.

Auf dem Areal gibt es insgesamt 21 Grundstücke mit Größen zwischen gut 400 und etwas mehr als 1.000 Quadratmetern. „Jedes Grundstück hat schon seinen Bauherrn“, so der Investor. Auch hier sei eine Bebauung wieder relativ frei, seien eingeschossige Häuser ebenso möglich wie zweigeschossige, Einzelgebäude ebenso wie Doppelhäuser. Die Gebäude dürfen laut Bebauungsplan eine maximale Länge von 50 Metern und eine maximale Firsthöhe von 10 Metern haben.

Bauherren sind überwiegend junge Familien

Die Vermarktung der Grundstücke sei „relativ zügig“ abgeschlossen gewesen. „Innerhalb von einem knappen Jahr war alles verkauft“, sagt Michael Glittenberg und berichtet von vielen Interessenten, die aktuell in westlichen Bundesländern arbeiten und leben und nun zurück in ihre Heimat wollen. „Quedlinburg ist ein attraktiver Standort geworden, wo ein großer Bedarf an Wohnbaugrundstücken vorhanden ist.“

Die Bauherren an der Erwin-Baur-Straße seien überwiegend junge Familien, etwa 60 Prozent der künftigen Eigenheimbesitzer kämen aus der Region, wohnten aktuell in Quedlinburg und Umgebung wie beispielsweise in Thale zur Miete. Wobei die Nachfrage noch weitaus größer war: „Wir hatten noch weitere Interessenten, die wir nicht mehr bedienen konnten, die aber gern in Quedlinburg bauen wollen.“

Aktuell bereite er den zweiten Bauabschnitt für das Wohngebiet Galgenberg vor. „Wir sind dabei, den Bebauungsplan zu erstellen.“ Sechs bis acht neue Baugrundstücke könnten mit der Erweiterung hinzukommen, sagt Michael Glittenberg, der sich vorstellen kann, auch für weitere Eigenheimprojekte als Investor zu fungieren. „Der Bedarf ist da. Aber man muss auch die Flächen haben.“