Harzkreis/MZ. - Mit 5,4 Prozent hat der Landkreis Harz neben der Börde die mit Abstand niedrigste Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt. Doch fehlen auch hier die Fachkräfte, aber nicht nur die.

„Der Landkreis hat 5.000 Arbeitslose und 1.300 offene Stellen. Wenn wir 500 wieder in Arbeit bringen auf die offenen Stellen, dann haben wir das Geld, um Infrastruktur aufrecht zu erhalten“, sagte vor Kurzem Landrat Thomas Balcerowski. Und erklärt auf Nachfrage der Redaktion: „Weil wir die Sozialleistungen nicht mehr aufbringen müssen, die Kosten der Unterkunft und andere Themen und wir gleichzeitig den Anteil an der Einkommenssteuer erhöhen. Da reden wir in Summe über Millionenbeträge.“

Vor allem Hotels und Gastronomiebetriebe suchen Helfer

Das ausgezahlte Arbeitslosengeld – im Februar waren es beispielsweise mehr als 5,1 Millionen Euro – betrifft dies nicht, denn es stammt aus der Arbeitslosenversicherung, in die Arbeitnehmer jeden Monat einzahlen, und ist zweckgebunden. Dem Landrat geht es um etwas anderes: „Vor allem in Hotellerie, Gastronomie und in vielen anderen Bereichen, wo einfach nur Helfer- und Anlerntätigkeit gesucht wird, haben wir doch Schließungen oder Besuchszeitverkürzungen, weil einfach keine Leute da sind. Ich hör’s fast täglich, wenn ich mit Unternehmern spreche, egal aus welcher Branche, dass genau so etwas gesucht und gebraucht wird.“

Wir haben in Größenordnungen ABM aufgelegt, weil die Arbeitsplätze nicht da waren, aber wir den Menschen vor allem das Selbstwertgefühl wiedergeben wollten. Thomas Balcerowski, Landrat

Die Arbeitsagentur wiederum prognostiziert, dass Helfertätigkeiten perspektivisch an Bedeutung verlieren. Die Schere klafft jetzt schon weit auseinander: Den 2.603 Arbeitslosen im April, die bei der Arbeitsagentur im Anforderungsniveau unter „Helfer“ geführt werden, stehen 231 entsprechende offene Stellen gegenüber. 1.669 der als „Helfer“ geführten Menschen sind langzeitarbeitslos.

Balcerowski erinnert an die 90er und 2000er Jahre, als es noch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, kurz ABM, gab: „Wir haben in Größenordnungen ABM aufgelegt, weil die Arbeitsplätze nicht da waren, aber wir den Menschen vor allem das Selbstwertgefühl wiedergeben wollten. Das hat auch zum überwiegenden Teil geklappt.“

Unternehmen stellen zunehmend Quereinsteiger ein

Mittlerweile müsse die Kommunale Beschäftigungsagentur (Koba) einen Plan erstellen, wie Leute motiviert werden können, zu arbeiten. „Das ist in meinen Augen verkehrte Welt. Es muss doch ein Selbstverständnis sein, dass man für seinen Lebensunterhalt selber aufkommt. Das steigert doch auch das Selbstwertgefühl.“

„Arbeitgeber wünschen sich natürlich für ihre Stellen möglichst schnell und unkompliziert qualifizierte Fachkräfte“, sagt die Arbeitsagentur. „Da dies immer schwieriger wird, stellen sie aber zunehmend auch Quereinsteiger ein.“ Mit Eingliederungszuschüssen und Beschäftigtenqualifizierung sei es möglich, dass ein schon beschäftigter Helfer zur Fachkraft weitergebildet wird und die entstandene Lücke dann mit einem Quereinsteiger nachbesetzt wird.