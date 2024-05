Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Immer mehr Eltern ziehen ihre Kinder in Halle alleine groß. Das spiegelt sich laut Amtsärztin Christine Gröger unter anderem in den Anfragen der Familien wider. Im vergangenen Jahr haben 120 Eltern bei der Stadt um Unterstützung gebeten. Die Stadt vermittelt dann eine Familienhebamme oder eine Kinderkrankenpflegerin, die die Familie in den ersten Lebensjahren der Kinder begleitet. In diesem Jahr sind bisher 46 Anfragen auf „Frühe Hilfe“ eingegangen.