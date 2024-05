Dessau-Rosslau/MZ. - Beim Thema Senf denken sicherlich viele an die kleinen blauen Becher der Firma Bautz'ner. Und von eben diesen Bechern lächelt ab sofort eine Dessauerin. Sabrina Grünheidt hat beim Gewinnspiel anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Unternehmens mitgemacht und gewonnen, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Der zweite Gewinner heißt Wolfgang und kommt aus Schwäbisch-Gmünd in Baden-Württemberg.

Bei dem Gewinnspiel im vergangenen Jahr musste zunächst online ein Formular ausgefüllt werden. 70 Kandidaten kamen in die nächste Runde und haben ein Foto von sich und ihrem besonderen Bautz'ner-Moment eingesendet. Aus allen Einsendungen wurden die zwei Gewinner ausgewählt.

Sabrina Grünheidt bei der Werksführung in Bautzen. (Foto: Bautz'ner)

„Beide sind keine prominenten Werbegesichter, sondern waschechte Fans mit Leib und Seele. Sie verbindet eine große Portion Emotion mit ihrem Lieblingssenf, den sie nun repräsentieren dürfen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Darin wird Sabrina als eine sehr lebensfrohe, junge Mutter aus Dessau und Fan der ersten Minute beschrieben.

„Bautz'ner löst in mir ein Gefühl von Heimat aus“, sagt Sabrina Grünheidt aus Dessau

„Bautz'ner löst in mir ein Gefühl von Heimat aus. Schon in meinem Elternhaus gab es eigentlich nie Senf einer anderen Marke. Er gehört einfach hier zu uns und ist aus meinem Leben gar nicht mehr weg zu denken“, wird sie zitiert. Dass sie nun auf dem blauen Becher zu sehen ist, mache sie glücklich und stolz. Als sie vom Gewinn erfahren hat, war sie überrascht und konnte es erst gar nicht glauben. Auf ihr Bild ist sie stolz, die Reaktionen von Freunden und Familien seien bisher durchweg positiv.

Das Gesicht von den Gewinnern ist ab sofort auf mehr als eine Million Senfbechern zu finden. Der Gewinn beinhaltete zudem drei Tage im Winter in Bautzen, an denen unter anderem ein Fotoshooting und eine Werksführung stattfanden.

Die Tradition der Senfherstellung in Bautzen begann mit der 1866 in Bautzen gegründeten Firma Britze & Söhne. Am 1. Januar 1953 wurde das Unternehmen verstaatlicht. Es entstand der VEB Lebensmittelbetrieb Bautzen, der unter anderem den mittelscharfen Senf herstellte, der auch nach der Wende beliebt blieb. Heute gehen 24 Millionen Becher Bautz'ner Senf jährlich über die Ladentheke.