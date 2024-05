Theater, Puppenspiel und Kleinkunst Bogen gespannt nach Nebra: Welche Überraschungen Konrad Ludwig am Marktplatz seiner Wahlheimat bietet

Ein nun 68-Jähriger ist als Ruheständler aus Erfurt in die Kleinstadt an der Unstrut gezogen. Dort lebt er seine langjährige Leidenschaft für das Puppenspiel aus. Am Wochenende Pop-up-Theater.