Das Programm „Job-Turbo“ förderte die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Welche Erfahrungen Handwerker Ronny Beier mit seiner Hilfskraft Vasyl Prokopovych gemacht hat.

Bernburg/MZ. - Durch den Tipp eines Freundes ist Fliesenleger Ronny Beier auf Vasyl Prokopovych aufmerksam geworden. Der 47-jährige Bernburger suchte in Zeiten des Fachkräftemangels händeringend nach Unterstützung in seinem kleinen Handwerksbetrieb. Im November stellte er den Ukrainer, der 2022 nach Kriegsausbruch im Heimatland mit seiner Familie Zuflucht in Deutschland gesucht hatte, auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung als Helfer ein.