Alles neu beim Malteser Hilfsdienst in Harzgerode: Die neue Rettungswache wurde bezogen, neue Rettungswagen in Betrieb genommen. Dadurch verbessern sich die Bedingungen maßgeblich.

Neue Wache, neue RTW: 2026 beginnt für Malteser Hilfsdienst in Harzgerode spektakulär

Hinter der Fahrzeughalle schließen sich Funktions- und Aufenthaltsräume an. Seit Donnerstag wird die neue Rettungswache genutzt, auch wenn die Außenanlage zum großen Umzugstag noch nicht fertig war.

Harzgerode/MZ. - Der Plan war sportlich: Zum Jahreswechsel sollte die neue Rettungswache der Harzgeröder Wohnungsgesellschaft (HWG) in der Straße des Friedens in Harzgerode fertig sein und noch Anfang 2026 bezogen werden. Dabei war im Februar 2025 gerade mal das Baufeld abgesteckt. Jetzt, keine elf Monate später, lässt sich festhalten: Der Plan ist aufgegangen.