Eil
Rettungsdienst im Harz Neue Wache, neue RTW: 2026 beginnt für Malteser Hilfsdienst in Harzgerode spektakulär
Alles neu beim Malteser Hilfsdienst in Harzgerode: Die neue Rettungswache wurde bezogen, neue Rettungswagen in Betrieb genommen. Dadurch verbessern sich die Bedingungen maßgeblich.
21.01.2026, 20:10
Harzgerode/MZ. - Der Plan war sportlich: Zum Jahreswechsel sollte die neue Rettungswache der Harzgeröder Wohnungsgesellschaft (HWG) in der Straße des Friedens in Harzgerode fertig sein und noch Anfang 2026 bezogen werden. Dabei war im Februar 2025 gerade mal das Baufeld abgesteckt. Jetzt, keine elf Monate später, lässt sich festhalten: Der Plan ist aufgegangen.