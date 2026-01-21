weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Rettungsdienst im Harz: Neue Wache, neue RTW: 2026 beginnt für Malteser Hilfsdienst in Harzgerode spektakulär

Alles neu beim Malteser Hilfsdienst in Harzgerode: Die neue Rettungswache wurde bezogen, neue Rettungswagen in Betrieb genommen. Dadurch verbessern sich die Bedingungen maßgeblich.

Von Susanne Thon 21.01.2026, 20:10
Hinter der Fahrzeughalle schließen sich Funktions- und Aufenthaltsräume an. Seit Donnerstag wird die neue Rettungswache genutzt, auch wenn die Außenanlage zum großen Umzugstag noch nicht fertig war.
Hinter der Fahrzeughalle schließen sich Funktions- und Aufenthaltsräume an. Seit Donnerstag wird die neue Rettungswache genutzt, auch wenn die Außenanlage zum großen Umzugstag noch nicht fertig war. Foto: S. Thon

Harzgerode/MZ. - Der Plan war sportlich: Zum Jahreswechsel sollte die neue Rettungswache der Harzgeröder Wohnungsgesellschaft (HWG) in der Straße des Friedens in Harzgerode fertig sein und noch Anfang 2026 bezogen werden. Dabei war im Februar 2025 gerade mal das Baufeld abgesteckt. Jetzt, keine elf Monate später, lässt sich festhalten: Der Plan ist aufgegangen.